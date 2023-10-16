Гинцбург сообщил о скором завершении испытаний обновленного «Спутника»

Клинические исследования вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом близки к завершению. Сейчас специалистам необходимо проверить иммуногенность препаратов. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

«Фактически по полному «Спутнику» они закончились — то есть 50 человек, как положено, провакцинированы, никакой побочки там нет. По «[Спутнику] Лайт» фактически тоже закончены», — заявил он.

Окончательно клинические исследования завершатся, когда вакцинные препараты получат регистрационные удостоверения, пояснил Гинцбург. По его словам, вакцина очень хорошо иммуногенна, даже при интраназальном введении. «Когда люди вводят непосредственно инъекционно, в кровь, она, естественно, будет больше — в этом есть полная уверенность. Но эту уверенность надо превратить еще в официальный документ», — подчеркнул глава Центра им. Гамалеи.

Он также добавил, что клинические испытания обновленной вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М» еще не начались.

О подготовке обновленного «Спутника V» против новых вариантов COVID-19 стало известно в конце июля. Позднее в Минздраве сообщили, что вакцины будут обновлены к осени 2023 года, а первым станет доступен препарат «Спутник Лайт». Доклинические испытания проведены, а клинические исследования в министерстве назвали формальностью.

В августе Минздрав одобрил исследования «Спутника Лайт» с обновленным составом, а в сентябре выдал разрешение на проведение испытаний «Спутника V». Также планируется испытания обновленного «Гам-КОВИД-Вак-М» для подростков. Результаты исследования должны быть известны в конце 2024 года.