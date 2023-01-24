Правительство продлило сроки уплаты страховых взносов для производителей

Правительство продлило на год сроки уплаты страховых взносов за II и III кварталы 2022 года для ряда отраслей. Воспользоваться этим смогут фармпроизводители: в перечне указано, что к ним относится «производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях». Постановление № 28 от 17.01.2023 опубликовано на портале правовой информации накануне, 23 января.

«Это решение даст возможность бизнесу и дальше использовать высвободившиеся ресурсы на текущие расходы, прежде всего заработные платы сотрудникам, развитие и модернизацию производства, перестройку логистики», – пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

Переносом платежей по страховым взносам за II квартал смогут воспользоваться предприятия, осуществляющие более 70 видов деятельности. Срок продлен до 28 мая 2024 года. Действие отсрочки продлевается также для работающих в этих отраслях индивидуальных предпринимателей. Речь идет о страховых взносах, начисленных за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. руб. Для них крайним сроком уплаты страховых взносов станет 1 мая 2024 года, уточнили в правительстве.

Отсрочка по уплате страховых взносов за III квартал 2022 года предусмотрена для организаций, осуществляющих более 30 видов деятельности. В их числе производство лекарств и «торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами», к которой относятся аптеки. Им нужно будет внести необходимые платежи также до 28 мая 2024 года.

В мае правительство уже продлило на год сроки уплаты страховых взносов за II и III кварталы для ряда отраслей. Воспользоваться этим смогли также производители лекарственных средств, а перенести платежи за II квартал – аптеки.