Правительство продлило упрощенный порядок для регистрации и ввоза лекарств

Правительство продлило до 31 декабря 2024 года упрощенный порядок регистрации и ввоза лекарств в России. Об этом сообщается на сайте правительства. Изменения регламентируются постановлением № 824 от 27.05.2023.

«Из-за внешних ограничений, введенных против нашей страны, нарушены многие логистические цепочки. Чтобы производители лекарств могли выводить их быстрее на внутренний рынок, правительство продлит до конца следующего года применение целого ряда упрощенных процедур», – отметил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, прежде всего речь идет о регистрации аналогов средств, уже представленных в России, а также о получении разрешений на ввоз оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках, если при реализации на упаковках будут этикетки с переводом на русский язык. По мнению премьера, это позволит обеспечить наличие необходимых людям лекарств.

В апреле 2022 года правительство упростило процедуру регистрации лекарств. Принятый документ установил особенности обращения лекарственных средств для медицинского применения в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением санкций. Срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сократился на 30 дней. Изначально это правило действовало до конца 2023 года.