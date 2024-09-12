Правительство продлило упрощенный порядок подтверждения сертификации и декларирования продукции

Правительство продлило до 1 сентября 2025 года действие упрощенного порядка подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов, а также национальных и межгосударственных стандартов при ввозе ее из‑за границы или выпуске в обращение на территории страны. Постановление об этом № 1196 от 31.08.2024 было опубликовано на официальном портале правовых актов.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 353 от 12.03.2022 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году». Документом разрешается использование производителями и экспортерами товаров, требующих прохождения длительной процедуры сертификации, упрощенного порядка. Такой порядок применяется в том числе на медицинские изделия, гигиенические и дезинфицирующие средства, а также косметику.

«Такой порядок позволил снизить риски попадания на рынок некачественной продукции и одновременно сократить нагрузку на бизнес. Мера, принятая в условиях санкционных ограничений, доказала свою эффективность, поэтому ее решено продлить», — подчеркнули в правительстве.

В апреле 2022 года правительство упростило процедуру регистрации лекарств. Принятый документ установил особенности обращения лекарственных средств для медицинского применения в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением санкций. Срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сократился на 30 дней. Изначально это правило действовало до конца 2023 года. Затем его продлили на год.

«Из-за внешних ограничений, введенных против нашей страны, нарушены многие логистические цепочки. Чтобы производители лекарств могли выводить их быстрее на внутренний рынок, правительство продлит до конца следующего года применение целого ряда упрощенных процедур», — говорил год назад премьер-министр Михаил Мишустин.