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Правительство продлило возможность...

Правительство продлило возможность ввоза лекарств в случае дефектуры из-за санкций

09.01.2025
19:15
Дина Коблова
Правительство продлило на год возможность ввоза лекарств в случае дефектуры или риска ее возникновения из-за санкций. Постановление № 593 будет действовать до конца 2025 года.
Фото: 123rf.com

Правительство утвердило постановление № 1964 от 28.12.2024, которым вносится изменение в особенности обращения лекарств в случае дефектуры или риска ее возникновения из-за санкций (постановление № 593 от 05.04.2022).

Согласно документу, возможность ввоза лекарственных препаратов в иностранной упаковке в случае дефектуры продлевается на год: до 31 декабря 2025 года.

Постановлением также утверждается, что заключения межведомственной комиссии по определению дефектуры лекарств или риска ее возникновения в связи с санкциями, выданные в соответствии с постановлением № 593, действительны до 31 декабря 2025 года. Такие заключения подлежат замене по заявлению юрлица.

Постановление вступило в силу с 1 января 2025 года.

В конце года правительство также продлило упрощенные процедуры государственной регистрации отдельных лекарств и наиболее востребованных медизделий. Два постановления теперь действуют до 31 декабря 2027 года и еще три — до 1 января 2028 года. В правительстве указали, что это позволит сохранить стабильность рынка этих товаров в условиях санкций.

Нет комментариев

Комментариев: 2

Глотова Елена Юрьевна
Вчера в 12:54
Назревшее, я бы даже сказала, наболевшее решение. Санкции в медицине и фармации - это бред и ужас! Опубликованная новость очень хорошая для всех, особенно для тех, кого коснется непосредственно - пациентов, мед учреждений, фармучреждений, которые не останутся с дефектурой один на один.
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