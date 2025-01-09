Правительство продлило возможность ввоза лекарств в случае дефектуры из-за санкций

Правительство утвердило постановление № 1964 от 28.12.2024, которым вносится изменение в особенности обращения лекарств в случае дефектуры или риска ее возникновения из-за санкций (постановление № 593 от 05.04.2022).

Согласно документу, возможность ввоза лекарственных препаратов в иностранной упаковке в случае дефектуры продлевается на год: до 31 декабря 2025 года.

Постановлением также утверждается, что заключения межведомственной комиссии по определению дефектуры лекарств или риска ее возникновения в связи с санкциями, выданные в соответствии с постановлением № 593, действительны до 31 декабря 2025 года. Такие заключения подлежат замене по заявлению юрлица.

Постановление вступило в силу с 1 января 2025 года.

В конце года правительство также продлило упрощенные процедуры государственной регистрации отдельных лекарств и наиболее востребованных медизделий. Два постановления теперь действуют до 31 декабря 2027 года и еще три — до 1 января 2028 года. В правительстве указали, что это позволит сохранить стабильность рынка этих товаров в условиях санкций.