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Правительство просят решить...

Правительство просят решить вопрос с обеспечением инвалидов средствами реабилитации

04.07.2023
18:28
Артем Косенок
Совет Федерации попросил правительство решить вопрос с обеспечением инвалидов средствами реабилитации. В верхней палате парламента считают, что страна не может зависеть от поставок из других стран.
Фото: government.ru

Правительство попросили обеспечить техническими средствами реабилитации инвалидов. С таким заявлением обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами Совета палаты СФ.

«Мы не можем зависеть от ненадежных поставок из недружественных стран. <…> При этом все необходимые разработки для замещения иностранной продукции у наших предприятий есть, но масштабировать их без серьезной государственной поддержки очень непросто. Кроме того, нужно особое внимание уделить развитию в нашей стране производства материалов, необходимых для изготовления протезов», — отметила Матвиенко.  

Матвиенко привела данные профильных институтов, согласно которым доля российских производителей протезов нижних конечностей не превышает 20—25%, протезов верхних конечностей — не более 10%.

По ее словам, кроме высокого качества умных протезов, нужны и костыли, и ходунки, и более легкие и удобные коляски. Поэтому в целом нужна программа формирования конкурентоспособной, устойчивой реабилитационной отрасли, обеспечивающей потребности инвалидов современными и качественными техническими средствами реабилитации. Также необходимо принятие дополнительных мер государственной поддержки. «Без этого эту отрасль по-настоящему не поднять, а острота этой проблемы на сегодня очевидна», — добавила Матвиенко.

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