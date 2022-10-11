Правительство расширило перечень попадающих под льготное кредитование импортных товаров

В России расширили программу льготного кредитования закупок импортной продукции. В список попали новые виды товаров, в частности, ветеринарные вакцины и медизделия для протезирования. Также правительство сократило финансирование льготных кредитов за счет бюджета — с 37 млрд до 2 млрд руб.
Правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции. Был расширен перечень таких товаров. В частности, в него попали ветеринарные вакцины, различные виды медизделий для протезирования, слуховые аппараты и кардиостимуляторы. Соответствующее постановление № 1781 от 07.10.2022 опубликовано на портале правовой информации.
Были добавлены следующие коды ТН ВЭД ЕАЭС:
Также правительство уменьшило финансирование льготных кредитов за счет бюджета. Вместо ранее выделенных на программу 37 млрд руб., будет предоставлено 2 млрд руб. Такое распоряжение № 2930 от 06.10.2022 подписал премьер Михаил Мишустин.
Специальная программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции была запущена в мае. В ее перечень вошли лекарства, фармпродукция и другие товары и материалы. С помощью программы импортеры могут взять заем по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта, писал «ФВ».
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