Правительство расширило перечни ЖНВЛП и ВЗН

Правительство обновило перечни жизненно важных лекарств (ЖНВЛП) и высокозатратных нозологий (ВЗН). Изменения закреплены в распоряжении правительства № 938-р от 16.04.2024 и вступают в силу через два месяца. Изменения вносятся в распоряжение правительства № 2406-р от 12.10.2019.

В Перечень ЖНВЛП внесли пять препаратов:

цефепим + сульбактам, ламивудин + фосфазид, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат, сампэгинтерферон бета-1а, дивозилимаб.

Последние два также вошли в обновленный Перечень ВЗН.

«Все стадии производства включенных в перечни препаратов осуществляются на территории России, включая производство готовой лекарственной формы и синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Все препараты были одобрены на заседании Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней в начале февраля. Как писал «ФВ», оно продлилось около трех часов, так как возникла дискуссия по включению в Перечень ЖНВЛП одного из комбинированных препаратов. Участники обсуждения пришли к выводу, что некоторые пункты правил формирования перечней необходимо уточнить.

На заседании рассматривались препараты только российских производителей. Заявки, поданные компаниями, были удовлетворены, в том числе и на те препараты, на которых настаивал «Биокад».