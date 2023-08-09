Правительство расширило программу льготного кредитования закупок импортной продукции

Правительство расширило специальную программу льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Документ будет опубликован в ближайшее время. Как сообщили в правительстве, решение позволит предприятиям снизить текущие затраты и наладить поставки необходимых товаров.

Согласно принятому документу, средства льготных кредитов импортеры смогут направлять также на оплату лизинга оборудования, необходимого для производства продукции. Кроме того, теперь у них появилась возможность рефинансировать кредитный договор, заключенный в рамках программы, а также заключить договор уступки прав требования.

Специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции правительство запустило в мае 2022 года. В ее перечень вошли лекарства, фармпродукция и другие товары и материалы, писал «ФВ». В конце июня правительство расширило программу, в список попали новые коды лекарственных средств и фармацевтической продукции.

С помощью такой программы импортерам стали доступны кредиты по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета. В 2023 году на это предусмотрено 12,4 млрд руб., в 2024 году — 19,5 млрд руб.