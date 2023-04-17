Правительство расширило условия льготной промышленной ипотеки

Правительство утвердило поправки в правила субсидирования кредитных организаций, предоставляющих льготные кредиты по программе промышленной ипотеки. Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 1570 от 06.09.2022 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на приобретение, строительство, модернизацию, реконструкцию объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности в сфере промышленности». Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Теперь производители смогут получить в банках льготные кредиты не только на покупку, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию недвижимости. Взять промышленную ипотеку смогут также технологические компании, проводящие научные разработки по современным технологиям в рамках инновационных проектов. Кроме того, программу распространят и на объекты незавершенного строительства.

Льготная ставка для технологических компаний устанавливается на уровне ключевой ставки Центрального банка (сейчас — 7,5%). Для остальных заемщиков субсидируемая ставка должна быть снижена на два процентных пункта.

Общий объем заемных средств не должен превышать 500 млн руб., а срок кредитования – 7 лет. Заемщик также должен через три года начать использовать как минимум половину приобретенного по программе здания для собственного производства.

Установлены лимиты стоимости квадратного метра зданий по программе промышленной ипотеки. Она не должна превышать 75 тыс. руб. для покупки объектов на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга либо 50 тыс. руб. – в других регионах страны. Максимальная стоимость квадратного метра строящихся, реконструируемых или модернизируемых зданий не должна превышать 90 тыс. руб.

Правительство также расширило программу субсидирования разработок отечественных инновационных препаратов, в том числе находящихся под патентной защитой. Объем государственного софинансирования по таким проектам может составлять от 50 млн до 100 млн руб., которые могут быть направлены на погашение всех затрат разработчиков.