Правительство расширило возможности заключения СПИК

Увеличилось количество научных организаций, которые предоставляют инвесторам оценку уровня применяемых технологий, их актуальности и конкурентоспособности при заключении специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). В перечень вошли 10 новых организаций, занимающихся разработкой продукции в сферах пищевого и сельскохозяйственного машиностроения, а также биотехнологий. Распоряжение № 906-р от 12.04.2023 подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

«Их экспертная оценка поможет ускорить выпуск такой востребованной в отрасли продукции, как масла, различные биодобавки, промышленные кислоты, глицерин, ветеринарные вакцины, разлагаемый биопластик для упаковки», — сказал премьер в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

В ноябре 2020 года правительство утвердило перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании смогут заключать с государством специальный инвестконтракт. Затем его пересматривали и дополняли. В сентябре 2022 года правительство продлило программу по ускоренному заключению СПИК 2.0 до конца 2023 года.

Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд руб. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.