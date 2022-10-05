Правительство разрешило регионам самостоятельно закупать лекарства для Минобороны

Региональным и муниципальным властям разрешат самостоятельно закупать товары, необходимые для нужд Министерства обороны. В их числе лекарственные препараты, медицинские изделия и средства личной гигиены. Соответствующее Постановление Правительства № 1745 от 03.10.2022 подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закупки финансируются за счет регионального или муниципального бюджетов соответственно. Они будут проводиться на основании заявок Минобороны и подведомственных ему структур. Приобретаемые таким образом товары переходят в собственность субъекта России или города и получают статус товаров для региональных и муниципальных нужд, а затем уже будут безвозмездно передаваться инициатору закупки.