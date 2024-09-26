Правительство разрешило розничную продажу лекарств всем медорганизациям в селах без аптек

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление № 1296 от 24.09.2024, согласно которому все обособленные подразделения медицинских организаций в сельских населенных пунктах, где нет аптек, смогут получить лицензию на розничную торговлю лекарствами. Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 608 от 19.06.2012.

Согласно документу, расходы на реализацию постановления лягут на Минздрав. Постановление вступает в силу со дня его официальной публикации.

Как сообщили в пресс-службе правительства, получить лицензию на розничную торговлю препаратами в сельской местности можно будет по упрощенной схеме. Соответствующий порядок правительство утвердит в ближайшее время.

Ранее отпускать льготные лекарства и продавать препараты в сельской местности без аптек было разрешено только амбулаториям, фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, а также центрам общей врачебной (семейной) практики. Теперь эти ограничения сняты, что должно повысить доступность лекарств для жителей сельских населенных пунктов.

Постановление подготовили для реализации новых норм федеральных законов «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которые были приняты в августе 2024 года (№ 323-ФЗ от 08.08.2024). Документ дает право участковым больницам на розничную продажу лекарств в случае, если в населенном пункте нет аптеки. Закон вступил в силу с 1 сентября.

Ранее также Минпромторг предложил установить новые правила отпуска лекарств аптеками, индивидуальными предпринимателями, а также медорганизациями и их обособленными подразделениями, расположенными в селах, где нет аптек. В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.