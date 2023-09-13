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Правительство смягчило требования...

Правительство смягчило требования к закупкам медизделий в рамках офсетных контрактов

13.09.2023
11:10
Артем Косенок
При госзакупках медицинских изделий в рамках офсетных контрактов смягчили требования. Так, теперь можно будет объединять в один лот изделия различных видов.
Фото: Артем Косенок

Правительство смягчило требования при госзакупках медицинских изделий для поликлиник и больниц. Постановление № 1479 от 12.09.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вносит изменения в Постановление Правительства № 620 от 19.04.2021.

Речь идет о госзакупках изделий, по результатам которых между регионом и производителем заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами (офсетный контракт). Теперь при таких закупках разрешается объединять в один лот медицинские изделия различных видов. Это позволит снизить количество закупочных процедур и ускорить поставки необходимых изделий в медицинские учреждения, отметили в правительстве.

В марте Минпромторг разместил для общественного обсуждения проект постановления, разрешающий закупать медицинские изделия одним лотом в рамках офсетных контрактов. В пояснительной записке к документу говорилось: анализ правоприменительной практики показал, что в некоторых конкретных случаях положения постановления № 620 привели к увеличению числа процедур при закупках медизделий.

При заключении каждого офсетного контракта предусматриваются обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства. При этом медизделия могут производиться на одной производственной площадке. Поэтому требование заключать офсетный контракт на каждый вид медизделия и требовать создавать под каждый из них производственную площадку экономически не обоснованно, отмечалось в пояснительной записке.

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