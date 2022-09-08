Правительство снизило ставки льготных банковских гарантий для предприятий фармотрасли

В России ввели новые условия предоставления предприятиям фармацевтической и медицинской отраслей льготных банковских гарантий. Соответствующее Постановление Правительства РФ № 1558 от 05.09.2022 опубликовано на официальном портале правовой информации. Ранее с такой инициативой выступил Минпромторг, опубликовавший документ на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, механизм поддержки распространяется на все предприятия вышеуказанных отраслей. В частности, к ним относятся предприятия малого и среднего бизнеса, включая дистрибьюторов и аптечные сети. Кроме того, инициатива предусматривает снижение льготной ставки вознаграждения за выдачу банковских гарантий для принципалов до 0,5% годовых.

Также закон сократил до 30 календарных дней срок задолженности перед бюджетом по оплате налогов и сборов, который банки должны учитывать при предоставлении гарантий.