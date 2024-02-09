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Правительство сообщило о...

Правительство сообщило о запуске дистанционных проверок бизнеса

09.02.2024
11:14
Артем Косенок
В правительстве заявили о запуске в 2024 году дистанционных проверок бизнеса. Их участниками станут Росздравнадзор, МЧС и Ростехнадзор. Проверки будут проходить через мобильное приложение «Мобильный инспектор».
Фото: ru.123rf.com

В 2024 году начнется проведение дистанционных проверок с помощью специального мобильного приложения «Мобильный инспектор». Об этом сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«Мы в этом году делаем пилотный проект по дистанционному контролю и надзору. Речь идет о том, что через мобильное приложение можно осуществлять контроль и надзор, не выходя физически инспектору к бизнесмену или на предприятие», — сообщил Григоренко (цитата по ТАСС).

Участниками пилотного проекта станут МЧС, Ростехнадзор и Росздравнадзор. Планируется, что минимум 20% от общего количества проверок пройдут удаленно.

Григоренко отметил, что с 2019 года количество проверок сократилось в пять раз — с 1,5 млн до 353 тыс. По его словам, сейчас применяется риск-ориентированный подход при назначении проверок: они проводятся только тогда, когда контролирующий орган видит, что где-то совершается какое-то нарушение.

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