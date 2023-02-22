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Правительство упростило для...

Правительство упростило для аптек дистанционную продажу лекарств

22.02.2023
16:04
Артем Косенок

Правительство упростило для аптек получение и переоформление разрешений для дистанционной продажи безрецептурных препаратов. В частности, не нужно будет переоформлять их при каких-либо изменениях в деятельности аптечной организации.

Фото: ijeab/ru.freepik.com

Аптечным организациям будет проще получать и переоформлять разрешения для дистанционной продажи безрецептурных препаратов. Такое постановление № 272 от 18.02.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения вносятся в документ, принятый в мае 2020 года.

В правительстве пояснили, что аптеки смогут подавать заявления на получение таких разрешений в Росздравнадзор через единый портал госуслуг, а также получать уведомления об их готовности. При подаче заявлений больше не нужно указывать ОГРН и ИНН. Эти данные будут автоматически подгружаться при подаче заявления на портале. Само разрешение будет направляться организациям в личный кабинет в виде электронного документа со ссылкой на запись с информацией о разрешении в специальном реестре.

Также теперь аптекам не нужно переоформлять разрешения при каких-либо изменениях в своей деятельности. Например, после заключения, расторжения или изменения договоров с владельцами маркетплейсов о ведении торговли с помощью их сайтов. В таких случаях будет достаточно направить заявление в Росздравнадзор о внесении необходимых сведений в реестр выданных разрешений и приложить подтверждающие документы.

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