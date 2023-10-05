Правительство упростило досудебное обжалование предписаний контрольных органов

Правительство расширило возможности инструмента досудебного обжалования предписаний контрольных органов. Одно из таких изменений касается возможности их обжалования, выданных по итогам профилактических мероприятий, через подсистему досудебного обжалования на портале госуслуг. Документ будет опубликован в ближайшее время, сообщили в правительстве.

Ранее подача жалобы была возможна только при указании учетного номера проверки или другого контрольного мероприятия. Теперь при обжаловании предписания, выданного, например, в ходе профилактического визита, от которого нельзя отказаться, можно указать учетный номер такого визита или номер предписания. Сервис гарантирует прозрачность хода рассмотрения обращений и позволяет отслеживать его в режиме реального времени, подчеркнули в правительстве.