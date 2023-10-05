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Правительство упростило досудебное...

Правительство упростило досудебное обжалование предписаний контрольных органов

05.10.2023
14:11
Артем Косенок
В досудебное обжалование предписаний контрольных органов были внесены изменения. Теперь для этого достаточно будет указать номер профилактического визита или предписания.
Фото: Артем Косенок

Правительство расширило возможности инструмента досудебного обжалования предписаний контрольных органов. Одно из таких изменений касается возможности их обжалования, выданных по итогам профилактических мероприятий, через подсистему досудебного обжалования на портале госуслуг. Документ будет опубликован в ближайшее время, сообщили в правительстве.

Ранее подача жалобы была возможна только при указании учетного номера проверки или другого контрольного мероприятия. Теперь при обжаловании предписания, выданного, например, в ходе профилактического визита, от которого нельзя отказаться, можно указать учетный номер такого визита или номер предписания. Сервис гарантирует прозрачность хода рассмотрения обращений и позволяет отслеживать его в режиме реального времени, подчеркнули в правительстве. 

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