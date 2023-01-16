Правительство упростило условия льготного кредитования высокотехнологичных стартапов в фармации

Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства с 2023 года будет выдавать льготные кредиты для высокотехнологичных предприятий по новым правилам. Соответствующие изменения в конце 2022 года правительство внесло в правила субсидирования банка на эти цели, утвержденные постановлением № 469 от 25.03.2022. Документ опубликован на портале правовой информации.

Изменились требования к заемщикам. Теперь на дату подачи заявки на выдачу кредита заемщик должен полгода работать в приоритетной для кредитования отрасли промышленности, включая производство лекарств. Раньше такой срок составлял один год. Для подтверждения заемщик должен предоставить выписку из ЕГРЮЛ с основным кодом ОКВЭД в приоритетной сфере.

Ужесточились требования к наличию иностранного капитала в структуре активов заемщика. Суммарная доля иностранного капитала, включая активы офшорных российских компаний, теперь не должна превышать 25% вместо 50%.

Отменили правило «один кредит в одни руки». Банк сможет выдавать несколько кредитов одному заемщику. Общий объем предоставленных кредитных средств не должен превышать 500 млн руб. для одного предприятия.

Если заемщик ранее получал какие-либо меры поддержки, то пакет документов к заявке может быть сокращен. Информация о его соответствии требованиям должна поступать из единого реестра получателей господдержки.

Заемщики также должны ежегодно подтверждать продолжение инновационных работ в выбранной сфере. В качестве подтверждающих документов могут предоставляться акты приемки-передачи выполненных в течение пяти лет научных изысканий и разработок по инновационному продукту или технологии, а также документы на передачу прав на объекты интеллектуальной собственности.

В октябре 2022 года правительство утвердило правила формирования и ведения единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности. Его создание позволит наладить процесс обмена сведениями между различными госструктурами, предоставляющими государственную поддержку российскому бизнесу.