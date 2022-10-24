Правительство упростило механизм предоставления господдержки инновационным компаниям

Правительство утвердило правила формирования и ведения единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности. Соответствующее постановление № 1826 от 13.10.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Создание подобного реестра позволит запустить механизм обмена сведениями между государственными и ведомственными информационными системами и информационными ресурсами институтов развития. Таким образом, предприятию или компании, ранее получавшим помощь от государства, не нужно будет повторно предоставлять документы при реализации новых проектов. Подобный подход – один из примеров бесшовной интеграции мер поддержки технологического предпринимательства, сообщили в правительстве.

Также появление реестра поможет госорганам оценить долю инновационных компаний и технологических предпринимателей, которые работают на российском рынке, определить эффективность предоставляемой господдержки и получить обратную связь. Оператором реестра станет Минэкономразвития.

В апреле правительство дополнительно выделило Минпромторгу 80 млрд руб. на льготные кредиты системообразующим предприятиям промышленности и торговли. В их число вошла и фармотрасль. В рамках новой программы таким организациям доступны кредиты по льготной ставке 11% годовых на поддержание текущей деятельности. Одно предприятие может получить до 10 млрд руб. на один год, группа компаний — до 30 млрд руб., писал «ФВ».

В октябре была расширена программа льготного кредитования закупок импортной продукции. В список попали новые виды товаров, в частности ветеринарные вакцины, различные виды медизделий для протезирования, слуховые аппараты и кардиостимуляторы. Также правительство сократило финансирование льготных кредитов за счет бюджета — с 37 млрд до 2 млрд руб.