Правительство усилило контроль за соблюдением трудового законодательства на производстве

Правительство утвердило целевые значения по ключевым показателям государственного контроля за соблюдением трудового законодательства на производстве на 2024—2025 годы (Постановление Правительства РФ № 1230 от 21.07.2021). Соответствующее постановление № 1934 от 16.11.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, определены целевые значения по ключевому показателю по количеству человек, погибших при несчастных случаях на производстве, на 100 тыс. занятых за отчетный период. На 2024 год — не более 1,59 человека, на 2025 год — не более 1,58 человека. Для сравнения: в 2022 году было не более 1,46 человека, в 2023 году — не более 1,45 человека.

Также определены значения по количеству пострадавших на производстве с тяжелыми последствиями. На 2024 год — не более 5,6 человека, на 2025 год — не более 5,5 человека. В 2022 году — не более 5,7 человека, в 2023 году — не более 5,6 человека.

Кроме того, документ утвердил и такой показатель, как материальный ущерб в виде просроченной задолженности по зарплате к суммарной номинальной зарплате. На 2024 год — не более 0,046 тыс. руб., на 2025 год — не более 0,045 тыс. руб. Для сравнения: в 2022 году — не более 0,048 тыс. руб., в 2023 году — не более 0,047 тыс. руб.