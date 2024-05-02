Правительство уточнило механизм формирования запаса лекарств для подопечных «Круга добра»

Правительство внесло изменения в правила формирования резерва в регионах и в федеральных медицинских организациях для подопечных фонда «Круг добра», утверждено соответствующее постановление № 554 от 27.04.2024.

Экспертный совет фонда будет принимать решение о формировании резерва, основываясь на запросах региональных минздравов и федеральных медорганизаций. Запрос должен содержать обоснование необходимости незамедлительного обеспечения детей препаратом и прогнозируемый объем потребности в нем.

Заявка на обеспечение препаратами из резерва будет формироваться не позднее второго рабочего дня в случае вынесения врачебной комиссией медорганизации или консилиумом врачей федеральных специализированных медцентров заключения о такой необходимости. В остальных случаях — не позднее седьмого календарного дня со дня получения заявления от законного представителя ребенка либо совершеннолетнего пациента. Решение о выдаче препарата экспертный совет фонда должен принять в течение трех рабочих дней.

Кроме того, изменения касаются внесения новых препаратов в перечень закупок. Все предложения по включению в перечни для закупок лекарственных средств, медизделий и технических средств реабилитации должны будут направляться в Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава для проведения комплексной оценки и подготовки заключения. Центр будет выдавать рекомендации о возможности применения такой продукции на основании данных о клинических исследованиях, отчетах производителей о результатах практического применения, результатах клинико-экономической оценки производителей, а также результатах мониторинга эффективности и безопасности.

Изменения вступили в силу с 1 мая 2024 года. Их внесли в Постановление Правительства РФ № 769 от 21.05.2021.

С 1 мая также сократился с 24 до шести рабочих дней срок получения лекарств детьми с редкими заболеваниями с момента подачи заявки в фонд «Круг добра» и до получения препарата.