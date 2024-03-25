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Правительство уточнило процедуру...

Правительство уточнило процедуру ценообразования на ряд препаратов из Перечня ЖНВЛП

25.03.2024
18:21
Коблова Дина
Правительство уточнило механизм ценообразования на ряд лекарственных средств, включенных в Перечень ЖНВЛП. Речь идет об иммунобиологических средствах и препаратах из плазмы крови. Соответствующее постановление будет действовать до 1 сентября 2024 года.
Фото: prostooleh/Freepik

Правительство внесло изменения в процедуру ценообразования на иммунобиологические лекарства (за исключением вакцин) и препараты, полученные из крови, плазмы крови человека, которые включены в Перечень ЖНВЛП. Изменения закреплены в постановлении № 344 от 20.03.2024.

Согласно документу госрегистрация предельных отпускных цен производителей на такие лекарства осуществляется в соответствии с требованиями к регистрации предельных отпускных цен на референтный препарат. Держатель или владелец регудостоверения должен предоставить в Минздрав для регистрации предельную отпускную цену на препарат, не превышающую максимальную зарегистрированную предельную отпускную цену производителя на лексредство, совпадающее по МНН (при его отсутствии — по химическому или группировочному наименованию) и лекарственной форме.

Документ будет действовать до 1 сентября 2024 года.

Как было указано в проекте постановления, опубликованном Минздравом в ноябре 2023 года, документ направлен на устранение дефицита таких препаратов и формирование конкурентной цены. Из пояснительной записки следует, что инициатива должна положительно повлиять на экономическую деятельность и улучшить положение субъектов предпринимательской деятельности.

Ранее Минздрав предложил сократить срок предоставления госуслуги по регистрации предельных отпускных цен производителей на препараты из Перечня ЖНВЛП. Он уменьшится с 60 до 40 рабочих дней. Также может сократиться количество предоставляемых заявителем документов.

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