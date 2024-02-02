Срок регистрации предельных отпускных цен на препараты из Перечня ЖНВЛП могут сократить

Минздрав предложил внести изменения в проект постановления о государственном регулировании цен на лекарственные средства, включенные ‎в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Соответствующий документ размещен на портале regulation.gov.ru.

Согласно пояснительной записке, проектом постановления предлагается сократить срок предоставления госуслуги по регистрации (перерегистрации) предельных отпускных цен производителей на препараты из Перечня ЖНВЛП — с 60 до 40 рабочих дней. Кроме того, может сократиться количество предоставляемых заявителем документов.

Также документ предлагает оказывать услугу в электронном виде, в том числе с помощью портала госуслуг. Кроме того, в проекте постановления уточняется механизм ценообразования на иммунобиологические лекарственные препараты и препараты из крови, плазмы крови с учетом требований, предусмотренных для референтных лекарственных препаратов — без применения соответствующих понижающих коэффициентов к зарегистрированным ценам референтных лекарственных средств.

Документ в случае принятия вступит в силу с 1 апреля 2024 года.