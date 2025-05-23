Правительство утвердило Концепцию развития наставничества до 2030 года

Правительство утвердило Концепцию развития наставничества в России на период до 2030 года, а также план по ее реализации. Соответствующее Распоряжение Правительства РФ № 1264-р от 21.05.2025 было опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, участвующие в реализации плана мероприятий, должны обеспечить его выполнение в пределах предусмотренного на это федерального бюджета. Они также должны представлять в Минпросвещения отчеты о выполнении работы по этому направлению ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Целью концепции является определение госполитики в сфере наставничества «для развития человеческого капитала и гражданского общества». Среди задач выделяют обобщение лучших наставнических практик, разработку единых подходов к реализации наставничества, а также совершенствование механизмов взаимодействия государственных и общественных институтов.

Среди направлений содействия развитию наставничества указаны развитие цифровой платформы «Наставник.РФ», проведение конкурсов и фестивалей для популяризации наставничества, разработка образовательных программ для наставников и поддержка некоммерческих организаций (НКО), участвующих в наставнической деятельности.

В документе указано, что к 2030 году не менее 70% государственных и муниципальных образовательных организаций должны внедрить наставничество. Не менее 10% несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, должны иметь наставников.

В ноябре 2024 года был принят Федеральный закон № 381-ФЗ от 09.11.2024 «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации», которым в главу 55 Трудового кодекса РФ добавляется статья об особенностях регулирования труда работников, выполняющих работу по наставничеству в сфере труда. Закон вступил в силу с 1 марта. В апреле прошлого года, когда законопроект был внесен в Госдуму, «ФВ» провел опрос первостольников и выяснил, как они относятся к этой инициативе.