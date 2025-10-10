Правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026—2030 годы

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение № 2816-р от 08.10.2025 об утверждении Национального плана развития конкуренции на 2026—2030 годы. Согласно новому плану ФАС России, Минздрав России и Минфин России будут жестче контролировать заявки заказчиков при госзакупках медизделий по № 223-ФЗ.

«Обеспечение стимулирования заказчиков, осуществляющих закупки в рамках Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при закупке медицинских изделий в описании предмета закупки использовать технические и функциональные характеристики товара в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (при наличии)», — говорится в п.28 Национального плана.

Доклад в Правительство РФ ответственные министерства должны представить 1 марта 2027 года.

Одно из общеотраслевых мероприятий подразумевает запуск ряда новых модулей государственной информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений (ГИС «Антикартель»). Эта цель поставлена перед ФАС, которая должна представить соответствующий доклад в Правительство РФ в январе 2029 года.

Изменения в части госзакупок предполагают завершение цифровизации процедур обжалования закупок, которые осуществляют отдельные виды юридических лиц, — к 2030 году планируется переход к подаче 100% таких жалоб в электронной форме, что максимально упростит возможность защиты своих прав для заявителей. Ответственные — ФАС России, Минфин России и Казначейство России.

В срок до 1 мая 2026 года должны быть утверждены региональные «дорожные карты» по содействию развития конкуренции на ближайшие пять лет.

Действие аналогичного пятилетнего плана, утвержденного в 2021 году, заканчивается в конце текущего года.