Правительство утвердило особенности...

Правительство утвердило особенности уплаты отчислений на рекламу в интернете

19.08.2025
11:39
Дина Коблова
Стали известны детали по отчислениям на рекламу в интернете. Они будут ежеквартальными. Максимальный размер платежей составит 3% от дохода за распространение рекламы. Если платеж не прошел в течение десяти дней после уведомления, то долг взыщут принудительно.
Фото: 123rf.com

Правительство утвердило особенности исчисления и уплаты обязательных отчислений на рекламу в интернете, а также Правила мониторинга за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений, предусмотренных законом «О рекламе». Нормы закреплены в Постановлении Правительства РФ № 1224 от 15.08.2025.

Согласно документу, максимальный размер отчислений — 3% от дохода за распространение рекламы в интернете. Расчет проводит Роскомнадзор на основе данных, которые предоставляют плательщики. Если рекламу размещают через агента, отчисления может платить он.

Платежи ежеквартальные — их нужно проводить раз в три месяца. Крайний срок уплаты — пятое число третьего месяца после окончания квартала. Роскомнадзор выставляет расчет в личном кабинете плательщика до 15 числа второго месяца после квартала. Плательщик должен подтвердить расчет (или подать уточнения) в течение десяти дней.

Следить за оплатой будет Роскомнадзор через государственную информационную систему платежей. При неуплате плательщику приходит уведомление, и, если платеж не прошел в течение десяти дней, долг взыщут принудительно.

Ранее правительство утвердило критерии отнесения к рекламе информации, распространяемой в интернете (Постановление Правительства РФ № 1087 от 24.07.2025). Как сообщили «ФВ» эксперты, выдача в поисковиках не считается рекламной, и с нее не требуется платить рекламный сбор.

