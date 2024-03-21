Правительство утвердило правила получения лицензии услуг по дезинфекции

Правительство утвердило положение о лицензировании деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации для санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Соответствующие нормы закреплены в Постановлении Правительства РФ № 337 от 20.03.2024.

Согласно документу лицензирование деятельности и надзор за ней осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также ее территориальные органы.

К соискателю лицензии предъявляют следующие требования:

наличие собственных или арендных помещений для хранения дезинфекционных средств или договора на их ответственное хранение с иными организациями;

наличие оборудования, технических средств и средств индивидуальной защиты для оказания заявленных услуг;

наличие не менее одного работника: до 1 сентября 2025 года с высшим образованием и повышением квалификации или переподготовкой по дезинфектологии, а после 1 сентября 2025 года дополнительно с высшим медицинским или биологическим образованием;

наличие программы производственного контроля.

Перечень необходимого оборудования и технических средств, а также перечень средств индивидуальной защиты для дезинфектора, необходимые для оказания услуг, утверждены Приложением № 1 к документу.

Для получения лицензии соискателю нужно направить заявление через портал госуслуг, прикрепив соответствующие документы. Решение о выдаче лицензии принимается в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления и документов. В случае заявления пяти и более адресов, где будет проводиться деятельность, срок может быть продлен не более чем на десять рабочих дней.

Подтверждение лицензии проводится каждые три года. Документ также утверждает проведение лицензионного контроля соблюдения указанных требований.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года.

Ранее президент подписал закон о переносе даты начала лицензирования услуг по дезинфекции на полгода: подать заявления компании могут с 1 сентября 2024 года, а проверки в рамках госконтроля могут проводиться с 1 марта 2025 года.