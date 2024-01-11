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Правительство утвердило правила...

Правительство утвердило правила предоставления субсидий регионам на создание технопарков

11.01.2024
10:48
Артем Косенок
Правительство приняло правила предоставления субсидий регионам на создание технопарков. Документ устанавливает цели, условия и порядок предоставления такой формы господдержки. Распределение субсидий между регионами будет утверждаться правительством.
Фото: katemangostar/Freepik

Правительство утвердило правила предоставления субсидий регионам на возмещение затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков или технопарков в сфере высоких технологий. Соответствующее постановление № 2391 от 29.12.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Документ устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий. Их распределение между регионами будет утверждаться правительством. Субсидии могут не предоставляться в отдельных случаях: если, например, инфраструктура парка создается в рамках концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве. Чтобы получить субсидию, необходимо будет представить в Минпромторг соответствующую заявку.

Также документ утвердил форму отчета об исполнении условий предоставления субсидии. В ней, в частности, указываются достигнутые результаты и их соответствие прогнозируемым. Кроме того, правительство утвердило и правила отбора субъектов, которые имеют право получить такую форму господдержки, перечень предоставляемых документов, который необходим для этого, а также список рисков, который будет рассматривать Минпромторг при анализе заявки.   

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