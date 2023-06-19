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Правительство утвердило программу...

Правительство утвердило программу «Фарма-2030»

19.06.2023
15:36
Артем Косенок
Маргарита Грошева
Правительство утвердило Стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Последнюю версию стратегии «Фарма-2030» Минпромторг подготовил в начале апреля этого года. Некоторые участники рынка считали, что стратегию необходимо доработать. В результате документ приняли без существенных изменений.

Утверждена Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 года. Она направлена на рост выпуска в России качественных, эффективных и безопасных лекарств и повышение их доступности. Это позволит обеспечить лекарственную независимость и безопасность страны, сообщила пресс-служба правительства. Распоряжение № 1495-р от 07.06.2023 подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 

«Важно сформировать благоприятные инвестиционные условия для отечественных предприятий, содействовать в реализации проектов по созданию и производству медикаментов в приоритетных терапевтических областях, ну и, конечно, расширять сбыт продукции наших фармацевтических компаний, в том числе за рубеж», — подчеркнул он.

В стратегии «Фарма-2030» представлены сценарии развития фармацевтической промышленности и ее ключевые показатели до 2030 года. Согласно базовому сценарию доля лекарств российского производства в общем объеме потребления вырастет с 61,8 до 66,6%. Объем экспорта лекарственных препаратов должен вырасти с 1,28 млрд до 3,4 млрд долл. к 2030 году.

Также согласно программе нужно повысить до 80% доли российских препаратов, входящих в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых ведется по полному циклу. Сейчас этот показатель составляет 67,44%.

Реализация стратегии, в частности, включает восемь основных направлений: 

  • совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере обращения лекарств;
  • доступ к фармрынку, ценообразование и обеспечение сбыта продукции;
  • системные меры по поддержке организации производства;
  • поддержка экспорта, в том числе гармонизация регуляторики;
  • создание общей инфраструктуры и систем общего пользования;
  • декомпозиция задач для смежных отраслей промышленности;
  • контроль лекарственных средств;
  • кадры.

Последнюю версию стратегии «Фарма-2030» Минпромторг подготовил в начале апреля этого года. Она была направлена в рабочую группу по «регуляторной гильотине» (РГ), хотя формально ее согласование для принятия документа не требуется. Члены РГ указывали, что документ необходимо доработать. Позднее источники «ФВ» сообщили, что в это же время правительство официальным письмом вернуло проект распоряжения об утверждении стратегии Минпромторгу для доработки с учетом замечаний в аппарате правительства. Кроме того, правительство поручило провести служебную проверку в связи с «некачественной подготовкой» документа и представить ее результаты. В итоге документ приняли без существенных изменений.

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