Правительство утвердило список территорий для северного завоза. Постановление № 1930 от 16.11.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

В перечень включены отдаленные поселения в следующих регионах:

Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, Пермский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Иркутская область, Магаданская область, Мурманская область, Сахалинская область, Тюменская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ.

Также документом утверждены правила внесения изменений в перечень территорий северного завоза. Так, предложения о внесении в список вносятся высшим должностным лицом субъекта федеральному координатору северного завоза. Основаниями для этого станут изменение названия региона или утрата технической возможности круглогодичного бесперебойного транспортного сообщения по автомобильным дорогам хотя бы с одним муниципальным образованием.

Ранее в августе лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания включили в первую категорию грузов для северного завоза. Поставщикам такой продукции правительство окажет господдержку, а руководство регионов сможет устанавливать дополнительные снабженческо-сбытовые и торговые надбавки к ценам, а также предельные оптовые и розничные цены на грузы первой категории и производные из них товары. Губернаторы северных регионов также смогут создавать стратегические запасы необходимых грузов.