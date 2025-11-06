Правительство РФ утвердило сроки формирования перечня одурманивающих веществ

Правительство РФ утвердило Правила формирования перечня одурманивающих веществ и внесения в него изменений. Постановление № 1675 от 28.10.2025 опубликовано на портале правовой информации.

Одурманивающие вещества — химические вещества синтетического или естественного происхождения, смеси веществ (независимо от их концентрации), вызывающие состояние опьянения, не включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.

Формировать перечень и вносить в него изменения будет Минздрав России на основании решений межведомственной комиссии по формированию перечня одурманивающих веществ. Комиссия будет рассматривать предложения членов или информацию о совершении административных правонарушений в состоянии опьянения, вызванном употреблением вещества. Положение о комиссии также утвердит Минздрав РФ.

В состав комиссии войдут представители Минздрава РФ, МВД РФ, Минобороны РФ, Минпромторга РФ, Минпросвещения РФ и Роспотребнадзора, а также главные внештатные специалисты Минздрава РФ.

Заседания комиссии будут проводить не чаще двух раз в год при наличии предложений членов комиссии. Предложения должны поступить до 5-го числа 6-го месяца полугодия, чтобы быть рассмотренными на заседании, которое проходит до 20-го числа того же месяца.