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Правительство утвердило упрощенный...

Правительство утвердило упрощенный порядок лицензирования производства лекарств

28.11.2022
12:43
Артем Косенок

Правительство утвердило упрощенный порядок лицензирования производства лекарств на постоянной основе. С августа 2021 года в стране проводился соответствующий эксперимент.

Фото: usertrmk/ru.freepik.com

Правительство утвердило упрощенный порядок лицензирования производства лекарств на постоянной основе. Соответствующее постановление № 2141 от 25.11.2022 опубликовано на портале правовой информации. Документ вносит изменения в постановление правительства № 686 от 06.07.2012.

Упрощенный порядок позволяет производителям направлять в Минпромторг пакет электронных документов, необходимых для получения лицензий, с помощью единого портала госуслуг, уточнили в правительстве. Министерство проверяет сведения и соответствие заявителя установленным требованиям с использованием межведомственных информационных систем. При этом срок выдачи лицензий сокращается с 45 до 30 рабочих дней.

Сейчас такой порядок действует в рамках эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности. Он был запущен правительством в августе 2021 года. Как пояснили в правительстве, его цель – отработать практику выдачи максимального числа разрешений и лицензий, доступных к оформлению в электронной форме, через портал госуслуг.

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