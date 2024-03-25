Правительство увеличило квоты на производство ряда психотропных веществ

Правительство увеличило государственные квоты на производство, хранение, ввоз и вывоз наркотических и психотропных веществ, из которых изготавливаются востребованные в здравоохранении препараты. Соответствующее решение закреплено в Постановлении Правительства РФ № 314 от 16.03.2024.

В документе указано, что квоты повысят на:

бупренорфин — с 10 тыс. г до 54,6 тыс. г;

клоназепам — с 50 тыс. г до 135 тыс. г;

мидазолам — с 15 тыс. г до 42,5 тыс. г;

нитразепам — с 20 тыс. г до 34,5 тыс. г.

В пресс-службе Минздрава ТАСС сообщили, что принятое решение позволит увеличить объемы производства этих препаратов и, как следствие, вырастет доля российских лекарств на рынке и экспортный потенциал.