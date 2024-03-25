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Правительство увеличило квоты...

Правительство увеличило квоты на производство ряда психотропных веществ

25.03.2024
12:32
Коблова Дина
Правительство увеличивает квоты на производство, хранение, ввоз и вывоз наркотических и психотропных веществ. Речь идет о таких веществах, как бупренорфин, клоназепам, мидазолам и нитразепам.
Фото: freepik

Правительство увеличило государственные квоты на производство, хранение, ввоз и вывоз наркотических и психотропных веществ, из которых изготавливаются востребованные в здравоохранении препараты. Соответствующее решение закреплено в Постановлении Правительства РФ № 314 от 16.03.2024.

В документе указано, что квоты повысят на:

  • бупренорфин — с 10 тыс. г до 54,6 тыс. г;
  • клоназепам — с 50 тыс. г до 135 тыс. г;
  • мидазолам — с 15 тыс. г до 42,5 тыс. г;
  • нитразепам — с 20 тыс. г до 34,5 тыс. г.

В пресс-службе Минздрава ТАСС сообщили, что принятое решение позволит увеличить объемы производства этих препаратов и, как следствие, вырастет доля российских лекарств на рынке и экспортный потенциал.

В ноябре 2023 года правительство увеличило квоты на ввоз и производство ряда наркотических средств и психотропных веществ. Больше всего тогда вырос объем производства тебаина — в 23 раза. Также квоты увеличены на фентанил, клобазам и модафинил.

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