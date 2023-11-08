Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Правительство многократно увеличило...

Правительство многократно увеличило квоты на производство тебаина

08.11.2023
16:21
Артем Косенок
Правительство увеличило квоты на ввоз и производство ряда наркотических средств и психотропных веществ. Больше всего вырос объем производства тебаина — в 23 раза. Также квоты увеличены на фентанил, клобазам и модафинил.
Фото: wirestock/ru.freepik.com

Правительство утвердило государственные квоты на производство, хранение, ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ. Соответствующее постановление № 1815 от 31.10.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступил в силу. В августе такие изменения в Постановление Правительства РФ № 2108 от 30.11.2021 предложил внести Минздрав. 

Больше всего увеличены квоты на производство в России тебаина — в 23 раза. Количество выпускаемого средства повысили с 67,1 кг до 1,6 тонны. Также увеличены квоты на производство или ввоз фентанила (с 45 до 90 кг) и клобазама (с 20 до 60 кг). Кроме того, квоты выросли и на ввоз не зарегистрированного в России модафинила (с 17 до 100 кг).

В России тебаин, фентанил и клобазам выпускает Московский эндокринный завод. В отличие от двух последних тебаин входит в состав комбинированного наркотического анальгетика «Омнопон» и отдельно на рынок не выпускается. По данным Росздравнадзора, с 2020 года на рынок вывели только семь серий препарата: одну в 2020 году и по две серии с 2021 по 2023 год ежегодно.

Клобазам также ввозит компания «Санофи». Он входит в состав транквилизатора «Фризиум», применяемого для лечения повышенной тревожности, а также эпилепсии.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.