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Правительство увеличит расходы...

Правительство увеличит расходы бюджета на «Санитарный щит»

29.09.2022
19:36
Артем Косенок

Правительство намерено увеличить расходы бюджета на «Санитарный щит». На реализацию федерального проекта в 2023 году планируется выделить 10,951 млрд руб., в 2024 году уже 13,64 млрд руб.

На реализацию федерального проекта «Санитарный щит» планируется выделить 10,951 млрд руб. В 2024 году на эти цели потратят 13,64 млрд руб., в 2025 году — 12,07 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета, который был внесен в Госдуму.  

Увеличение бюджетных ассигнований повлияло на изменение расходов по разделу «Здравоохранение», говорится в пояснительной записке. Так, в 2023 году финансирование увеличат на 482 млн руб., в 2024 году — на 589,9 млн руб.

В сентябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2021 году 2 млрд руб. в рамках стратегии «Санитарный щит». Из них 223 млн руб. направлено на открытие в крупных городах России 15 ПЦР-центров и лабораторий для диагностики инфекционных заболеваний.

В начале февраля 2022 года вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о реализации проекта «Санитарный щит». По ее словам, уже разработаны семь тестов для диагностики инфекций за 60 минут: на COVID-19, грипп, туберкулез, золотистый стафилококк. Четыре из них уже внедрены. Также создана первая цифровая платформа данных по секвенированию.

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