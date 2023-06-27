Правительство включило колледжи и вузы в эксперимент по созданию электронных дипломов

Правительство продолжит эксперимент по созданию цифровых документов об образовании и квалификации в новом формате. Помимо школ в нем теперь будут участвовать лицеи, колледжи, региональные и федеральные вузы. Постановление об этом подписано, сообщили в пресс-службе правительства. Документ будет опубликован.

Эксперимент в расширенном формате также пройдет в три этапа:

С 1 по 31 июля будут отрабатываться механизм формирования цифровых аттестатов об основном и среднем общем образовании (9-е и 11-е классы) и практика передачи информации о них на портал госуслуг для размещения в личных кабинетах пользователей.

В течение еще трех месяцев — с 1 августа по 31 октября — формирование цифровых аттестатов о среднем профессиональном образовании.

На последнем этапе — с 1 ноября по 31 декабря — в эксперимент планируется включить документы о высшем образовании.

В пресс-службе правительства отметили, что цифровые документы, сформированные в рамках эксперимента, не будут иметь юридической силы и не подлежат выдаче выпускникам. После его окончания электронные дипломы и аттестаты будут удалены из системы.

Отработка механизма создания цифровых дипломов и аттестатов позволит обеспечить полноценную работу сервисов «Поступление в вуз онлайн» и «Электронные документы об образовании» на портале госуслуг, подчеркнули в правительстве. Предполагается, что впоследствии электронные дипломы и аттестаты можно будет при желании использовать для поступления в вуз или при трудоустройстве наравне с традиционными бумажными документами.