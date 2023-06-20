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Правительство внесло изменения...

Правительство внесло изменения в порядок ввоза лекарств в Россию

20.06.2023
16:28
Артем Косенок
Правительство внесло изменения в порядок ввоза лекарств в Россию. Теперь выданные Минздравом заключения будут действовать бессрочно. Документ вступит в силу с 1 марта 2024 года.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Правительство внесло изменения в порядок ввоза лекарственных средств в Россию. Постановление № 998 от 17.06.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 марта 2024 года. Он вносит изменения в Правила ввоза лекарственных средств для медицинского применения, которые утверждены Постановлением Правительства РФ № 853 от 01.06.2021.

Согласно документу, выданные Минздравом заключения на ввоз препаратов в страну будут действовать бессрочно. Также изменен пункт о пакете документов, которые заявитель должен предоставить через портал госуслуг в министерство. Проект заключения теперь должен быть заполнен только в личном кабинете, а не в бумажном виде. 

С 1 сентября 2021 года участники рынка получили право подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг. Документ был разработан в связи с переходом федеральных органов к выдаче разрешений в электронном виде, а также для гармонизации правил ввоза с нормами Евразийского экономического союза.

Для ввоза лекарств, за исключением отдельных случаев, нужно заключение Минздрава. Заявление на получение такого разрешения и результаты принятого решения регистрируются в специальном реестре, а сами документы подаются в электронной форме. Ранее документы направляли через электронную форму на сайте Минздрава.

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