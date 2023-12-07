Правительство внесло поправки в Положение о системе мониторинга движения ЛС

Правительство внесло изменения в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Они касаются нанесения маркировки на препараты с МНН этанол. Соответствующее постановление № 2027 от 29.11.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

Производителей лекарственных препаратов с МНН этанол обязали наносить маркировку на первичную упаковку даже при наличии на групповой. В случае, когда флаконы будут расфасованы в индивидуальные коробочки, их маркировка будет не нужна.

К тому же теперь физлица могут проверить контрольно-идентификационный знак только через специальное мобильное приложение. Ранее в тексте было прописано, что сделать это можно также через интернет на сайте оператора или на портале госуслуг.

Ранее депутаты и сенаторы предложили ужесточить в стране контроль за оборотом этилового спирта. Соответствующий законопроект был опубликован в электронной базе Госдумы в январе 2023 года. Авторы законопроекта отмечают: если производство и оборот фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) подпадает под действие различных ограничений, то в отношении спиртосодержащих лекарственных препаратов действует только обязательная маркировка. В начале августа президент Владимир Путин подписал соответствующий закон.