Правительство внесло в ГД законопроект о платформенной экономике

Правительство определило правила функционирования цифровых платформ, права и обязанности участников этих правоотношений. Законопроект «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» № 959244-8 внесен в Госдуму.

«Цель законопроекта — защита прав и интересов граждан. Документ устанавливает базовые правила для работы цифровых платформ. В частности, продавцы на маркетплейсах будут обязаны проходить проверку через государственные реестры, а платформы — обеспечивать прозрачность условий договоров с продавцами. Эти и другие новые нормы создадут гарантии безопасности для потребителей и справедливые условия для бизнеса. При разработке законопроекта мы учитывали мнение отрасли», — подчеркнул заместитель председателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Что появится

— Помимо понятий «платформенная экономика» и «цифровые платформы» будут определены их операторы, посреднические цифровые платформы, их партнеры и потребители.

— Планируется создать реестр посреднических цифровых платформ (ПЦП). Правила его формирования должно будет определить правительство. Реестр будет вестись уполномоченным органом.

— Законопроектом предусмотрено обязательное заключение договоров между оператором и партнерами. При этом оператор должен будет до заключения договора проверить потенциального партнера через ЕГРЮЛ, ЕГРИП либо ЕСИА. Такой договор может быть заключен в электронной форме на ПЦП, говориться в пояснительной записке. Пересмотр условий договоров возможен только после предварительного уведомления оператором партнера за 15 дней до такого изменения.

— Отдельное внимание законопроект уделяет требованиям к размещению карточки товара партнерами маркетплейсов. В пояснительной записке указано, что оператор обязан обеспечивать партнеру техническую возможность размещения в карточке информации о партнере, товаре, работе, услуге, в том числе о наличии у партнера разрешений, лицензий или иных документов, необходимых для выполнения работ, оказания услуг, а также информации об исполнении требований по маркировке товаров. Оператор, в свою очередь, должен разместить в карточке уведомление о своем посредническом статусе (если он не является агентом), а также информацию об обязательной маркировке продаваемых товаров, если такое требование установлено законодательством.

— Маркетплейсы должны будут блокировать карточки с товарами, изъятыми из оборота, а также не прошедших государственную регистрацию или регистрацию, включая незарегистрированные БАД, лекарственные препараты и медицинские изделия. Правительство может устанавливать дополнительные требования к содержанию карточек товаров.

— В договоре между оператором и партнером может быть предусмотрено право оператора вводить ограничение доступа партнера к личному кабинету или блокировать размещение карточки товара, если оператор обнаружит признаки или факты неправомерного доступа третьих лиц к личному кабинету. При этом устанавливается обязательная процедура досудебного обжалования на ПЦП действий (бездействия) оператора, связанных с применением мер ответственности, «блокировкой», снижением рейтинга партнера, ухудшения положения карточки товара в поисковой выдаче.

— Документ также устанавливает требования к логистической инфраструктуре оператора и особенностям взаимодействия с пунктами выдачи заказа.

— Операторы должны будут организовать информационный обмен с налоговыми и надзорными органами в сфере платформенной экономики.

Какие наказания

За нарушение маркетплейсами своих обязанностей предлагается установить административную ответственность. Сопутствующим законопроектом № 959258-8 предлагается дополнить КоАП РФ новой статьей 14.68 «Неисполнение требований оператором посреднической цифровой платформы» и статьей 14.69 «Нарушение требований к размещению предложений о продаже товаров». Штрафы за отдельные правонарушения могут достигать 500 тыс. руб.

Штрафы для цифровых площадок За предоставление потребителю недостоверной или неполной информации о товаре и его продавце или услуге, а также ее исполнителе (например, в карточке товаров) штраф для юрлиц составит 50—100 тыс. руб . Такой штраф владелец платформы получит, например, если в карточке товара не указаны сведения о маркировке, сертификате соответствия, госрегистрации для БАД, лекарств, медизделий и других чувствительных категорий товаров.

. Такой штраф владелец платформы получит, например, если в карточке товара и других чувствительных категорий товаров. За отсутствие технической возможности размещения предусмотренной законом информации — 20—50 тыс. руб.

За нарушение порядка заключения или изменения договоров с партнерами — 100—400 тыс. руб.

За нарушения при снижении цен — 100—300 тыс. руб.

За нарушение доступа к личному кабинету — 100—500 тыс. руб.

За нарушения в поисковой выдаче — 100—400 тыс. руб.

За отсутствие возможности обмена юридически значимыми сообщениями и актами сверки — 50—100 тыс. руб.

За нарушения при работе с физлицами-исполнителями, являющимися партнерами и лично оказывающими услуги, — 100—300 тыс. руб.

Кроме того, изменения также планируется внести в Федеральный закон № 381-ФЗ от 28.12.2009 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Закон № 2300-1 от 07.02.92 «О защите прав потребителей». Согласно изменениям, операторы должны будут нести ответственность за убытки потребителей.

«У бизнеса достаточно времени, чтобы подготовиться к нововведениям. Планируется, что закон вступит в силу с 1 марта 2027 года», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Законопроект о платформенной экономике в феврале был внесен в правительство. О необходимости усиления контроля за деятельностью маркетплейсов в середине июня заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он предложил, чтобы маркетплейсы взяли на себя проверку регистрации в системе маркировки продавцов, товаров и их кодов.