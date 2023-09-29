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Правительство внесло в...

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2024—2026 годы

29.09.2023
17:40
Артем Косенок
В Госдуму внесен проект бюджета на трехлетний период. В 2023—2026 годах планируется увеличить расходы на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения». Ранее сообщалось, что на лекобеспечение отдельных категорий граждан направят 1 трлн руб.
Фото: DrazenZigic/ru.freepik.com

Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета на 2024—2026 годы. Распоряжение об этом № 2606-р от 28.09.2023 подписано премьером Михаилом Мишустиным. Проект бюджета размещен в электронной базе нижней палаты парламента.  

Согласно документу расходы федерального бюджета в 2023—2026 годах на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения» планируется увеличить по сравнению с объемами, утвержденными законом № 466-ФЗ. Так, в 2024 году на это намерены заложить в бюджет порядка 1,33 трлн руб. (рост на 98,2 млрд руб.), в 2025 году — 1,34 трлн руб. (98,1 млрд руб.), в 2026 году — почти 1,30 трлн руб. (147,8 млрд руб.).

В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения обусловлены, в частности, увеличением бюджетных ассигнований на разработку биомедицинских клеточных продуктов и (или) высокотехнологических и иных лекарственных препаратов на основе клеточных технологий в 2024 году на 746,0 млн руб. по сравнению с объемами, утвержденными законом № 466-ФЗ.

Также вырастут бюджетные ассигнования на предоставление гранта в форме субсидии фонду «Круг добра»: в 2024 году на 11,3 млрд руб., в 2025 году — на 12,4 млрд руб., в 2026 году — на 13,6 млрд руб. Кроме того, увеличатся ассигнования на закупку лекарственных препаратов, предназначенных для лечения туберкулеза, вируса иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, а также иммунобиологических лекарственных препаратов в рамках нацкалендаря прививок. В 2024 году — на 7,9 млрд руб., в 2025 году — на 8,1 млрд руб., в 2026 году на 9,4 млрд руб.

При этом уменьшатся бюджетные ассигнования на создание научно-образовательных комплексов полного цикла: в 2024 году на 2,3 млрд руб., в 2025 году — на 1,6 млрд руб., в 2026 году — на 72,5 млн руб.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства сообщил, что в проект бюджета на 2024—2026 годы заложены деньги на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. На эти цели направят 1 трлн руб. В 2024 году поступление доходов ожидается в объеме 35 трлн руб.

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