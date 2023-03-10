Правительство выделило субсидии на обслуживание кредитов на инвестпроекты производителей химии

Правительство выделило субсидии на обслуживание кредитов на инвестиционные проекты производителей малой и среднетоннажной химии и высокотехнологичной продукции. Соответствующее постановление № 325 от 01.03.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Документ вносит поправки в действующую программу субсидирования выплат по кредитам для развития различных направлений гражданской промышленности, утвержденную Постановлением Правительства РФ № 3 от 03.01.2014. Первоначально программа предусматривала предоставление субсидий на возмещение уплаты процентов по кредитам либо траншам, предоставляемым на срок не менее трех лет по каждому кредитному договору и полученным в 2017—2019 годах и ранее. Теперь к ним добавились инвестпроекты с заемными средствами, реализуемые в 2020—2024 годах.

Помимо погашения кредитов субсидии можно направить на уплату купонного дохода по облигациям, эмитированным в этот период для таких целей, реализуемых на основании концессионных соглашений, связанных с организацией сбора, обработки, размещения и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, на срок не менее трех лет (для каждого выпуска).

Одним из приоритетных направлений для получения господдержки выступала реализация инвестпроектов по производству высокотехнологичной продукции в 2017—2019 годах. Кроме того, программу расширили на производство малой и среднетоннажной химии в 2020—2024 годах.

Для получения субсидии ввод производственных мощностей по инвестиционному проекту должен быть запланирован или осуществлен при предоставлении субсидий по кредитам, полученным в 2017—2019 годах, и субсидий по облигациям. Также размер кредитных средств составляет не более 80% общей стоимости инвестпроекта. При этом субсидируемая часть кредита не должна превышать 6 млрд руб. при предоставлении субсидий по кредитам, полученным в 2017—2019 годах, и 8 млрд руб. в 2020—2024 годах.

Субсидии по кредитам, полученным в рублях в 2017—2019 и 2020—2024 годах, предоставляются в размере 0,7 базового индикатора, рассчитанного на фактическую дату уплаты процентов по кредиту. В случае если процентная ставка по кредитам меньше базового индикатора, рассчитанного на фактическую дату уплаты процентов по кредиту, возмещение осуществляется из расчета 70% размера затрат организации на уплату процентов по кредиту.

Субсидии по кредитам в иностранной валюте предоставляются в рублях из расчета 90% размера затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде исходя из курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Центробанком на дату осуществления указанных затрат, за исключением процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности. При этом размер предоставляемой субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 4% годовых.

Субсидии на возмещение процентов, обязанность по уплате которых возникла у организации в связи с несвоевременным исполнением условий кредитного договора, не предоставляются, говорится в документе.