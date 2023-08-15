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Правительство выделило субсидии...

Правительство выделило субсидии научным центрам международного уровня

15.08.2023
12:56
Артем Косенок
Правительство выделило на поддержку научно-образовательных центров мирового уровня более 1,8 млрд руб. субсидий. Средства можно будет направить на закупку современного оборудования, обустройство лабораторий, реализацию проектов.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Правительство утвердило список получателей грантов среди научно-образовательных центров мирового уровня в 2023 году. Такое распоряжение № 2147-р от 09.08.2023 опубликовано на портале правовой информации. На поддержку центров в 2023 году будет направлено более 1,8 млрд руб.

Всего их получат 15 научно-образовательных центров, которые объединяют образовательные и научные организации, а также крупные и средние предприятия реального сектора экономики в 36 регионах. Они занимаются перспективными исследованиями и разработками, необходимыми для технологического развития страны, запуска новых производств и внедрения передовых решений, сообщили в пресс-службе правительства.

Среди получателей грантов, в частности, Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «МореАгроБиоТех» в Севастополе. Он получит 121,5 млн руб.

Распоряжением утверждены и размеры самих грантов — от 60 млн до 157 млн рублей в зависимости от уровня достижений. Средства можно направить в том числе на закупку современного оборудования, обустройство лабораторий, реализацию проектов. Гранты предоставляются по результатам деятельности этих центров в 2022 году.

Научно-образовательные центры мирового уровня — это инновационные площадки, объединяющие образовательные и научные организации с бизнесом. Цель — выстроить современную модель исследований и разработок для технологического развития страны.

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