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Правительство выделит на...

Правительство выделит на закупку лекарств для льготников дополнительно 1,5 млрд рублей

26.06.2023
14:44
Артем Косенок
Правительство выделило на закупку препаратов, медизделий и лечебного питания для льготников дополнительно 1,5 млрд руб. Всего в 2023 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 48,2 млрд руб.
Фото: Артем Косенок

На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для граждан льготных категорий будет направлено еще около 1,5 млрд руб. Соответствующее распоряжение № 1610-р от 19.06.2023 опубликовано на портале правовой информации.

В правительстве отметили, что такая социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам. Потребность в конкретных лекарствах и медизделиях для каждого человека определяет его лечащий врач.

Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Решение потребовало дополнительного финансирования. Всего в 2023 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 48,2 млрд руб.

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