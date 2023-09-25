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Правительство запретило закупку...

Правительство запретило закупку для госнужд еще ряда импортных пробирок

25.09.2023
13:18
Артем Косенок
Правительство ввело запрет на закупку ряда зарубежных пробирок для государственных нужд. Минпромторг пояснил, что изменения связаны с увеличением производственных мощностей отечественных производителей.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Правительство запретило закупку еще некоторых видов зарубежных вакуумных пробирок для взятия крови для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление № 1512 от 16.09.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 декабря 2023 года.

Ранее в марте правительство уже исключило ряд вакуумных пробирок из перечня «третий лишний» и добавило в перечень постановления № 616, которое запрещает закупки импортных товаров для госнужд. Теперь в список добавлены еще несколько видов вакуумных пробирок для взятия образцов крови ИВД. Речь идет о таких кодах НКМИ, как 293370, 293420, 293500, 293570, 293660, 334330.

Документ разработал Минпромторг. В министерстве пояснили, что изменения связаны с увеличением производственных мощностей российских производителей. Постановление позволит расширить производственный потенциал российских предприятий и осуществлять вывод на рынки отечественной продукции по приемлемым ценам, подчеркнули в ведомстве.

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