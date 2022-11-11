«Круг добра» ожидает внесения изменения в порядок работы фонда для закупки «Онкаспара»

В «Круге добра» ожидают новых постановлений правительства, о внесении изменений в документы, которые регламентируют работу фонда «в ближайшее время». Поправки, в частности, дали бы возможность проводить закупки препарата для лечения острого лейкоза «Онкаспар» (пэгаспаргаза). Об этом сообщается на сайте фонда.

В фонде указывают, что в настоящее время правила, установленные для фонда, не позволяют ему проводить закупку в короткие сроки. Формирование фондом неперсонифицированных запасов лекарственных препаратов действующее законодательство тоже не предусматривает.

Поручения правительству о внесении изменений в работу фонда президент Владимир Путин дал еще в июне. Срок их исполнения истек в августе.

Речь идет о необходимости внести изменения в Указ президента № 16 от 5.01.2021, которым был создан фонд, в утвержденные Постановлением Правительства № 327 правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета фонду с учетом необходимости неперсонифицированных закупок, а также учесть и устранить возникающие противоречия с Федеральным законом № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». К тому же необходимо заранее учесть, что в рамках существующих закупочных процедур «Круг добра» должен будет принять в расчет наличие на рынке препарата пэгаспаргаза с другим торговым наименованием от другого производителя.

Кроме того, необходимо будет поправить и согласовать новую редакцию устава «Круга добра», а также внести значимые изменения в информационный ресурс фонда.

В начале октября Министерство здравоохранения выдало разрешение на ввоз препарата для лечения острого лейкоза «Онкаспар» в упаковке на иностранном языке. В министерстве уточняли, что его закупка будет производиться в том числе по линии фонда «Круг добра».

С просьбой решить вопрос с закупкой «Онкаспара» к правительству в начале ноября обращалась Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй». В письме премьер-министру Михаилу Мишустину ассоциация просила и разрешить «Кругу добра» проводить его закупки для неопределенного круга лиц.

Провести закупку через «Круг добра» невозможно, так как «Онкаспар» отсутствует в перечнях лекарств, которые может приобретать фонд, поясняла президент ассоциации Ирина Боровова. Сделать это можно только по распоряжению правительства или под конкретного пациента, но таких указаний в фонд не поступало, указывала она.