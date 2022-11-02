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Правительство попросили провести...

Правительство попросили провести централизованную закупку препарата «Онкаспар»

02.11.2022
14:43
Артем Косенок

Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» обратилась в правительство с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг дефицита препарата «Онкаспар». Она просит разрешить фонду «Круг добра» проводить его закупки для неопределенного круга лиц. По данным ассоциации, запас препарата для терапии острого лимфобластного лейкоза в большинстве больниц фактически исчерпан.

Фото: endopharm.ru

Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой вмешаться в ситуацию с дефицитом «Онкаспара» (МНН пэгаспаргаза) и разрешить фонду «Круг добра» проводить его закупки для неопределенного круга лиц. Препарат французской компании Servier используется для терапии острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), в том числе у детей. Его запас в большинстве больниц фактически исчерпан, а в 16 из 71 «Онкаспар» отсутствует полностью, пишет «Медицинский вестник» со ссылкой на обращение.

«Поступает масса обращений от родителей и врачей, обеспокоенных сложившейся ситуацией, которая крайне негативно сказывается на результатах лечения детей с ОЛЛ, а именно резко уменьшает количество полностью излеченных пациентов, увеличивает количество рецидивов и, как следствие, увеличивает количество дорогостоящих трансплантаций костного мозга», — говорится в письме.

Провести закупку через «Круг добра» невозможно, так как «Онкаспар» отсутствует в перечнях лекарств, которые может приобретать фонд. Сделать это можно только по распоряжению правительства или под конкретного пациента. Но таких указаний в фонд не поступало, пояснила «МВ» президент ассоциации «Здравствуй» Ирина Боровова. По ее словам, ситуация серьезная, так как запасов препарата нет уже даже в федеральных центрах, куда раньше ребенка могли направить на лечение, если в регионе возможностей обеспечить его терапией не было.

В 2019 году «Онкаспар» уже пропадал из больниц из-за отмены его регистрации в России. Тогда у препарата сменились производитель и форма выпуска. Проблему удалось решить, и последние два года незарегистрированный «Онкаспар» ввозился в страну по специальному распоряжению правительства. В 2020 году на его закупку из резервного фонда было выделено 273,5 млн руб. В феврале 2022 года компания Servier зарегистрировала лекарство, что исключило возможность применять действовавший порядок ввоза. 

В августе Минздрав рекомендовал включить препарат в Перечень ЖНВЛП, писал «ФВ». В октябре ведомство разрешило ввозить в Россию препарат в упаковке на иностранном языке. Он поступит в короткие сроки, заверили тогда в министерстве. По расчетам пациентской организации, для устранения возникшего дефицита уже в этом году необходимо приобрести 2,8 тыс. флаконов лекарства. Но закупки находятся под вопросом из-за дефицита бюджетов территориальных фондов ОМС.

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