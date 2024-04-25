Представитель AstraZeneca прокомментировал решение суда по патенту на «Форсигу»

Дженериковые компании возражают против выдачи патента РФ №2746132, выданного в 2020 году, который продлил защиту препарата «Форсига» до 2028 года. Производители полагают, что в патенте отсутствует признак новизны, поскольку в 2003 году уже был выдан патент РФ №2337916, где упоминается это же действующее вещество.

— Чем отличается патент №2337916 от №2746132?

— В патенте №2337916 была запатентована группа из восьми химических соединений, включающая дапаглифлозин. В патенте №2746132 запатентовано одно химическое соединение – дапаглифлозин.

— Что значит «сокращение объема патентной охраны до единственного действующего вещества дапаглифлозин»? Ведь действующее вещество, а вернее химическое соединение было изначально запатентовано.

— Сокращение объема охраны патента №2746132 заключается в том, что из патента 2337916 были исключены семь химических соединений, которые перешли в общественное достояние.

— Какие именно спорные и необоснованные выводы, на ваш взгляд, содержатся в постановлении президиума СИП?

— Президиум СИП вышел за пределы своих полномочий, поскольку сформулировал новые правила, не предусмотренные действующим законодательством, то есть взял на себя функции законодательной власти.

Президиум СИП нарушил ст.6 АПК РФ, так как неправильно применил п.2 ст.1350, п.1 ст.1363, п.3 ст.1375, п.4 ст.1381, ст.1383 ГК РФ и подп.2 п.G ст.4 Парижской конвенции об охране промышленной собственности.

Так, указанная норма Парижской конвенции, которая является нормой прямого действия, устанавливает, что заявитель может по своей инициативе разделить заявку на патент, сохраняя в качестве даты каждой отдельной заявки дату первоначальной заявки и в соответствующих случаях преимущество права приоритета. Из указанной нормы не следует, что для сохранения даты подачи или приоритета по первоначальной заявке подлежит разделению именно первоначальная заявка, а говорится лишь о праве заявителя разделить заявку без каких-либо ограничений, что означает, что такая заявка может быть как первоначальной, так и выделенной.

При этом толкование, данное президиумом СИП, не соответствует тому, как применяют Парижскую конвенцию иностранные патентные ведомства, которые не ограничивают возможности выделения заявок из ранее выделенных и определяют дату приоритета по самой первой заявке. Иными словами, толкование президиума СИП противоречит сложившемуся в международной практике пониманию Парижской конвенции.

Президиум СИП толкует п.4 ст.1381 ГК РФ так, что приоритет по самой первой заявке будет установлен только для выделенной из нее заявки, в то время как в установлении приоритета по самой первой заявке для последующих выделенных заявок будет отказано, если они поданы после регистрации патента по самой первой заявке, и по таким заявкам будет устанавливаться приоритет по дате их поступления в Роспатент.

— А как происходит на практике?

— На практике патентообладатели не подают выделенные из выделенных заявок до выдачи патента по самой первой заявке. В случае необходимости патентообладатели подают несколько выделенных заявок из самой первой заявки. Необходимость в выделении заявки из другой выделенной заявки возникает только после выдачи патента по самой первой заявке, когда утрачивается возможность подавать выделенную заявку из самой первой заявки. Между тем, в п.4 ст.1381 ГК РФ отсутствуют ограничения, касающиеся того, что такая первоначальная заявка не может, в свою очередь, быть выделенной, то есть более ранней заявкой по отношению к подаваемой заявке.

Кроме того, СИП нарушил п.4 ст.13 АПК РФ. Ссылаясь в постановлениях на Парижскую конвенцию об охране промышленной собственности, президиум СИП так истолковал этот международный договор, что в результате лица, владеющие патентами, выданными по заявкам, выделенным из выделенных, могут быть произвольно лишены своей интеллектуальной собственности, а лица, желающие выделить заявку на патент из ранее выделенной заявки, будут лишены такого права, что не предусмотрено федеральными законами и противоречит Конституции России.

— С чем вы еще не согласны?

— Президиум СИП не применил п.6 ст.13 АПК РФ. В постановлениях президиум СИП заявляет, что «правовое регулирование института выделения заявок и определения по ним дат приоритета в ГК РФ носит фрагментарный характер, не содержит подробной конкретизации соответствующей процедуры». Однако вместо применения аналогии закона или аналогии права для восполнения предполагаемых пробелов в регулировании суд дал собственное толкование существующих норм, причем в результате были сформулированы новые правила, не предусмотренные действующим законодательством.

Президиум СИП, фактически, придал обратную силу новым правилам, сформулированным в постановлениях, поскольку заявил об ошибочности применяемого Роспатентом на протяжении десятилетий подхода к установлению даты приоритета по заявкам, выделенным из ранее выделенных заявок. Это приведет к недействительности любого патента, выданного ранее по выделенной заявке (в настоящее время известно более 900 таких патентов, принадлежащих компаниям из разных отраслей экономики).

— Это решение суда вступило в силу или нет? Если вы считаете это решение ошибочным, то можно ли принять меры для его приостановки?

— Два оспариваемых Роспатентом и AstraZeneca постановления президиума СИП вступили в законную силу. Однако суть этих решений заключается в том, что Роспатент обязан провести новое рассмотрение возражений компании КРКА. Поскольку и AstraZeneca и Роспатент не согласны с позицией президиума СИП, были поданы кассационные жалобы в Верховный Суд РФ, которые в настоящее время все еще ожидают рассмотрения.