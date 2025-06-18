Представитель Roche предложила упростить условия вывода на рынок инновационных препаратов
руководитель направления по развитию здравоохранения компании Roche Валерия Лемешко. По ее словам, затруднения возникают на всех этапах жизненного цикла инновационного препарата — от регистрации до поставок.
Диалог по доступу инновационных препаратов должен вестись без деления на иностранные и российские разработки. Барьеры нужно убирать «для всех инноваций», сбалансированные меры могут быть выгодны и для здравоохранения, и для производителей. «Мы действительно верим в то, что включение инноваций и в систему лекарственного обеспечения — это обоюдно важная задача не только для производителя, но и для системы здравоохранения. И здесь очень важно иметь прозрачный диалог и понимать, какие есть ожидания у регулятора, чему мы должны соответствовать. Сегодня, честно признаюсь, мы не всегда это понимаем», — заявила руководитель направления по развитию здравоохранения компании Roche Валерия Лемешко в рамках ПМЭФ, передает корреспондент «ФВ».
По словам спикера, предложения касаются не только иностранных производителей, а в равной степени всех участников рынка, разрабатывающих и внедряющих инновации.
По словам представителя Roche, затруднения возникают на всех этапах жизненного цикла инновационного препарата — от регистрации до поставок.
Предложения касаются следующих трех ключевых направлений.
1. Методологическое качество
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Утверждение Минздравом методических разъяснений по оценке методологического качества;
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Введение возможности получения разъяснений экспертов в процессе оценки и принятия решений, в том числе через комиссию.
2. Клиническая эффективность и потребности
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Дополнительные баллы по шкале последствий для препаратов с высокой клинической эффективностью (от 8 баллов);
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Баллы за влияние на ключевые цели национальных проектов;
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Преференции для препаратов со статусом особой значимости — например, снижение балльного порога по экономическим последствиям или изменение шкалы оценки.
3. Цена как механизм контроля и равного доступа
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Внедрение анализа долгосрочных финансовых последствий: объем назначения, потенциал экономии;
- Разработка дополнительных механизмов ценового регулирования на этапе после включения в перечень. Пример:
– фиксация или снижение цены, если по итогам трех лет не подтвердится заявленный эффект или потребность;
– дифференциация цен в зависимости от бюджета и реальных исходов.
Лемешко подчеркнула, что программа 14 ВЗН может стать точкой входа для инноваций в российскую систему здравоохранения. В частности она предложила ежегодно субсидировать перечень 14 ВЗН с целью обеспечения финансирования новых препаратов, назначать их строго в соответствии с клиническими рекомендациями и результатами КИ, а также ввести инновационную модель контрактов с закрытой ценой, в которых условия долгосрочного договора увязываются с результативностью лечения (модель «оплата за результат»).
Модератор сессии генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава Виталий Омельяновский отметил, что государство готово внедрять самые разные инновации, но при этом отстает в части регуляторных решений: «Мы тащим в страну все виды инноваций, кроме регуляторных».
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