Представители фармотрасли вошли в TOP1000 российских менеджеров

Ассоциация менеджеров (АМР) и ИД «Коммерсантъ» представили рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» в 2023 году. Начальный список кандидатов состоит из 1 тыс. лауреатов рейтинга прошлого года. Победителям прошлого года предлагается подтвердить свое участие в качестве кандидата рейтинга текущего года и выдвинуть членов своей управленческой команды, а также до десяти новых менеджеров из других компаний. Также возможно самовыдвижение кандидатов, ранее не участвовавших в рейтинге.

Общее количество новых имен в рейтинге в нынешнем году (без учета высших руководителей) составило 49,5%. В прошлом году было 49,7%, в позапрошлом — 37,7%.

«В прошлом году высокий коэффициент обновления был обусловлен, по всей видимости, необходимостью резко менять бизнес-планы в связи с введением западных санкций. В текущем году острота проблемы, судя по результатам рейтинга, возможно, постепенно уходит», — пояснили составители рейтинга.

С точки зрения отраслевой принадлежности наиболее устойчивой оказалась позиция «производство потребительских товаров» с коэффициентом обновления 33,9%, следом идут «транспорт» (35,7%) и «машиностроение» (38,5%). Больше всего изменений в сферах «связь и телекоммуникации» (87,5%), «профессиональные услуги» (83,9%) и «торговля» (80,3%).

TOP250 высших руководителей

Торговля 2 Кузин Александр Владимирович Генеральный директор Аптечная сеть 36,6 6 Филиппов Александр Павлович Генеральный директор Аптечная сеть «Ригла»

Фармацевтика 1 Муратов Рустем Булатович Генеральный директор «Биннофарм Групп» 2 Литвинова Елена Юрьевна Экс-генеральный директор «НоваМедика» 3 Погодина Екатерина Борисовна* Генеральный директор «Джонсон & Джонсон» 4 Сиразутдинов Артем Геннадиевич Генеральный директор «Система-БиоТех» 5 Родионов Петр Петрович Генеральный директор «Герофарм» 6 Яцук Вадим Романович Генеральный директор ФармФирма «Сотекс» 7 Музяев Вадим Геннадиевич Президент ГК «Протек» 8 Погребинский Дмитрий Борисович Генеральный директор ЦВ «Протек»

TOP100 финансовых директоров

Торговля 3 Курилов Александр Сергеевич Финансовый директор Аптечная сеть 36,6 Ступак Сергей Иванович Финансовый директор Аптечная сеть «Ригла»

Фармацевтика 1 Багаутдинова Элина Асхатовна Финансовый директор «Биннофарм Групп» 2 Богомолов Денис Борисович Вице-президент по финансам, IТ и развитию бизнеса «Нижфарм» (Stada) 3 Марченко Юрий Олегович Заместитель генерального директора по финансам ФармФирма «Сотекс»

TOP100 коммерческих директоров

Торговля 2 Бурдина Наталья Владимировна Коммерческий директор Аптечная сеть «Ригла» 3 Демин Сергей Александрович Коммерческий директор Аптечная сеть 36,6

Фармацевтика 1 Бахметьев Игорь Владимирович Вице-президент по коммерческим вопросам «Нижфарм» (Stada) 2 Славгородская Екатерина Владимировна Директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп» 3 Скорняков Владимир Валерьевич Директор департамента продаж «Герофарм» 4 Кузнецов Денис Дмитриевич Директор по коммерции и логистике «Такеда Фармасьютикалс» 5 Красных Оксана Николаевна Глава бизнес-подразделения «НоваМедика» Красильников Денис Александрович Заместитель генерального директора по коммерции ЦВ «Протек» Соколов Александр Олегович Коммерческий директор «Акрихин»

TOP100 директоров по маркетингу

Торговля Бренес Кесада Мария Франсисковна Директор по маркетингу Аптечная сеть 36,6

Фармацевтика 1 Черногорцева Снежана Юрьевна Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «Валента Фарм» 2 Богомолова Мария Михайловна Директор по маркетингу «Биннофарм Групп» 3 Рыкова Марина Сергеевна Директор по стратегическому маркетингу «Герофарм» 4 Зоц Андрей Дмитриевич Директор по маркетингу «Система-Биотех» 5 Николаев Илья Николаевич Директор развития онлайн-продаж «Здравсити»

TOP100 директоров по персоналу

Фармацевтика 1 Федченко Татьяна Анатольевна Директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» 2 Карпова Анна Германовна HR-директор «Система-Биотех» 3 Веселова Наталья Юрьевна Заместитель генерального директора по персоналу ЦВ «Протек» 4 Мартенюк Анна Борисовна Директор по персоналу Фармфирма «Сотекс»

TOP100 директоров по общественным и корпоративным связям

Торговля 5 Малкова Лидия Анатольевна Директор по внешним коммуникациям и взаимодействию с правительственными органами Аптечная сеть 36,6

Фармацевтика 1 Албаут Татьяна Викторовна Директор по связям с общественностью «НоваМедика» 2 Кенюхова Ирина Геннадьевна Директор департамента корпоративного маркетинга Biocad 3 Доморощенкова Евгения Дмитриевна Руководитель отдела по связям с общественностью «Герофарм» 4 Епифанцева Елена Михайловна Директор по связям с общественностью «Р-Фарм» 5 Бровкина Елена Евгеньевна Руководитель направления по связям с общественностью «Буарон»

TOP50 директоров по отношениям с органами власти

Фармацевтика 1 Галкина Вилена Викторовна Директор по взаимодействию с органами государственной власти «Герофарм» 2 Торгов Алексей Владимирович Заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям Biocad

TOP50 директоров по информационным технологиям

Торговля 1 Еферов Алексей Юрьевич Директор по информационным технологиям Аптечная сеть 36,6

Фармацевтика 1 Зайцев Евгений Павлович Директор по информационным технологиям и автоматизации бизнес-процессов «Биннофарм Групп»

TOP50 директоров по корпоративному управлению

Фармацевтика 1 Петров Игорь Олегович Директор по корпоративному управлению и трансформации бизнеса «Биннофарм Групп»

TOP25 директоров по цифровой трансформации

Торговля 1 Ржезников Максим Владимирович Директор по электронной коммерции Аптечная сеть 36,6

TOP25 директоров по логистике и цепям поставок